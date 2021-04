Dalla Sky Sport Tech Room l'analisi di Matteo Bobbi sulle novità della Ferrari nel weekend di Imola. A partire dal fondo provato venerdì prima sulla macchina di Sainz e poi su quella di Leclerc: taglio a 90° nella parte centrale e definito a 'Z'. Il team ha deciso di utilizzarlo anche nella giornata di sabato. In tv il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

