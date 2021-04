Le classifiche del Mondiale dopo il GP di Imola

Lewis Hamilton resta in testa al Mondiale dopo il secondo posto nel GP di Imola: decisivo il punto conquistato per il giro veloce, che gli permette di precedere di una sola lunghezza Max Verstappen. Preludio di una stagione equilibrata in cui si combatterà su ogni singolo punto. Il Mondiale riprende tra due settimane in Portogallo, tutto su Sky Sport F1

