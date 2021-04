Conto alla rovescia per il secondo Gran Premio della stagione. All'Autodromo Enzo e Dino Ferrari il via alle 15 con Hamilton in pole position. Fari puntati sulla Ferrari di Leclerc: scatta quarto, macchina in costante crescita. E non starà certo a guardare Verstappen. Da monitorare il meteo, potrebbero esserci precipitazioni sparse. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è in diretta oggi su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Lewis Hamilton scatterà oggi davanti a tutti nel GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Il britannico, in una qualifica molto emozionante, ha girato in 1'14"411 e centrato la pole position numero 99 in carriera. In prima fila a Imola c'è anche la Red Bull, ma è quella del messicano Sergio Perez, mentre Max Verstappen è in seconda fila assieme alla Ferrari di Charles Leclerc. In griglia seguono Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Chiudono la top ten Lando Norris, Valterri Bottas, Esteban Ocon e Lance Stroll. Eliminato nel Q2, l'altro ferrarista Carlos Sainz parte dall'undicesima casella in griglia. Occhio ai track limits: in qualifica sono stati cancellati molti tempi e a farne le spese è stato soprattutto Norris.