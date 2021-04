Imola, Grosjean, Marquez: conferme e ritorni

Una grande domenica di motori: in MotoGP torna in gara Marc Marquez dopo l'infortunio e gli interventi all'omero del braccio destro; la Formula 1 è nella confermata Imola, tappa inserita nel calendario dello scorso anno a causa della pandemia. E poi Gerosjean, scampato miracolosamente all'incidente in Bahrain del novembre 2020, e che ora ha iniziato la sua avventura nella IndyCar. Il 17 aprile ha compiuto 35 anni GP IMOLA, LA GRIGLIA DI PARTENZA Condividi:

Imola, la conferma di un GP che ha fatto la storia Sei mesi dopo la Formula 1 torna a Imola. Inserita nel calendario dello scorso anno messo a dura prova dalla pandemia, è stato confermato nel corso di questa stagione. Il tracciato old style dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari garantisce spettacolo e in ogni suo angolo si respira la storia di questo sport. La gara avrà inizio alle 15 e dalla pole position scatta Lewis Hamilton? Solita storia? Non proprio. La Mercedes continua ad essere una super macchina, così come super è il campione in carica. Eppure il campionato dà la sensazione di non essere scontato come nelle ultime stagioni.

Romain Grosjean, 5 mesi fa l'incidente in Bahrain Quei 28'' nelle fiamme, intrappolato nella Haas, non li dimenticheremo. E non potrà mai dimenticarli Romain Grosjean, che da quell'incidente del 29 novembre in Bahrain è uscito miracolosamente vivo e solo con alcune ustioni. Lasciata la F1, ora il francese ha iniziato la sua avventura nella Indycar. Sabato, nel giorno del suo 35esimo compleanno, ha ottenuto il 7° posto nel secondo round di qualifiche in Alabama. Ha così sfiorato l'accesso al rush per la pole, ma resta ottimo l'inizio della sua nuova avventura.