Dopo l'annuncio ufficiale di un nuovo GP negli States, ecco le prime immagini virtuali 'on board' del circuito di Miami. Si tratta di una nuova tappa inserita nel calendario del Mondiale di Formula 1 del 2022. L'accordo per correre su una pista ricavata attorno all'iconico Hard Rock Stadium di Miami è valido per 10 anni

IL GP DI MIAMI IN FORMULA 1 PER 10 ANNI