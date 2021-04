GP Portogallo, tripla cifra per Hamilton?

Ci siamo: primo "match ball" per Hamilton, lanciatissimo verso il traguardo delle 100 pole in carriera, sarebbe il primo ad arrivare in tripla cifra. Ripercorriamo le pole più significative nella carriera di Lewis.

Pole n.1 nel 2007

La pole n.1 arriva nell’anno d’esordio, il 2007, in Canada: Hamilton completerà poi l’opera ottenendo la prima vittoria in carriera alla domenica.

La pole n.10 è in Belgio, un anno dopo: una gara controversa, in cui Hamilton passa sotto la bandiera a scacchi da vincitore, ma viene penalizzato per un sorpasso galeotto a Raikkonen e il successo va a Massa, ironia della sorte: mai in testa in quel GP… Dopo il 2008 ed il titolo, inizia un periodo difficile per Lewis, che deve attendere 4 anni per toccare quota 20, in Malesia. In gara, con il bagnato, Alonso non fa sconti a nessuno e Lewis, come nel succitato GP del Belgio 2008, deve accontentarsi del terzo posto. La pole n.30 arriva nell’ultimo anno dell’era dei motori aspirati, in Ungheria, quando, in condizioni normali, pole significa vittoria, che Lewis non si fa sfuggire. Hamilton approda all’era Power Unit con 31 pole in saccoccia, e con la super-Mercedes, cambia decisamente passo. La pole n.40 arriva in Malesia 2015, altra gara indigesta: strategia sbagliata con la Safety Car e vittoria a Vettel, la prima per Seb con la Rossa. Passa un solo anno e Lewis tocca quota 50. Melbourne 2016, con esito simile alla gara qui sopra: pessima partenza e secondo posto dietro al compagno di team Rosberg.