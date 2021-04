A Balocco, due Alfa Romeo GTA per Antonio Giovinazzi e Matteo Bobbi che scendono in pista regalandoci grandi emozioni in uno speciale imperdibile: appuntamento sul canale 207 stasera alle 19. Qui un'anticipazione. Il Mondiale di Fomrula 1 è in Portogallo: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE A PORTIMAO