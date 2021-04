Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di libere a Portimao in 1'19''837. Dietro di lui la Red Bull di Verstappen e l'altra Mercedes di Bottas. Quarto Carlos Sainz con la Ferrari, settimo crono per Charles Leclerc. Sabato alle 16 le qualifiche: Lewis andrà a caccia della 100^ pole della carriera. Il GP del Portogallo in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

PORTIMAO, GLI HIGHLIGHTS DELLE PROVE LIBERE