Il finlandese della Mercedes sull'incidente con Russell a Imola e la reazione del britannico: "Si è scusato, ma non abbiamo parlato. Andiamo avanti, ora penso a recuperare in classifica". La F1 è in Portogallo: tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Una fiducia in bilico e un contratto da rinnovare con la Mercedes. Valtteri Bottas non sta attraversando un gran periodo ed è chiamato a invertire rotta già dal weekend in Portogallo per non sentire sempre più incombente l’ombra di Gorge Russell. I due sono reduci da un contatto a Imola, con le accuse e la reazione scomposta del pilota Williams che poi ha rivolto le sue scuse sia sui social che nella conferenza di Portimao. “Ho letto il post di Russell sui social – ha detto il finlandese - ma non ci siamo parlati di persona. Come il fatto è chiuso per lui lo è anche per me. Si è scusato e credo che tutto questo possa essere messo alle spalle. Ho parlato anche con Toto Wolff, abbiamo archiviato quella gara come una di quelle da dimenticare alla svelta”