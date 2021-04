Il pilota della Williams dopo l'incidente con Bottas a Imola e la reazione nei confronti del finlandese: "Hanno prevalso le emozioni, poi ho analizzato e chiesto scusa. Ho parlato con Wolff, il rapporto non è danneggiato". La F1 è in Portogallo: tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE A PORTIMAO