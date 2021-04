"La macchina è veloce, ma anche l'anno scorso non avevamo capito perchè fossimo così rapidi - ha detto Leclerc a Sky Sport -. Difficile dire se saremo più o meno competitivi del 2020 . E' una pista che mi piace tanto, abbiamo avuti buoni riscontri fino a qui. Proveremo a fare il weekend perfetto e vedremo dove finiremo . Per me è più facile qui che a Barcellona, per la monoposto non so. Anche in Spagna di solito la pista è abbastanza favorevole".

"Siamo carichi, il lavoro sta pagando"

Le parole

Sainz: "Tanto da imparare, vogliamo tutti di più"

"Non siamo sorpresi del nostro livello, sapevamo di aver lavorato tanto - ha detto Leclerc in conferenza stampa -. Ovviamente questo non basta: il lavoro sta pagando e anche se la lotta in pista con Hamilton e Verstappen è stata dura, ci ha mostrato che abbiamo fatto passi in avanti. Sono molto fiducioso, già dall’inizio nei test si è capito che c’è motivazione nel team. Con Sainz si lavora molto bene, abbiamo preparato bene la stagione e tutti siamo carichi, è bello vedere che il lavoro paga in pista. Tutti sappiamo che c’è ancora molto da fare per arrivare all’obiettivo della Ferrari, che è lottare per il titolo. La Sprint Race? Mi piace che in 3 GP si provi una cosa nuova, non credo che tolga importanza alla domenica, sarà interessante”.