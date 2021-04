"E' difficile dire quando arriverà il momento in cui limerò l'ultimo decimo , anche se arriverà in gara 5 o 6 ci sarà sempre qualcosa da imparare - ha spiegato Sainz a Sky Sport -. Così come funziona la F1 e la mia testa, devo dire che sono soddisfatto dell'inizio . Penso che quest'anno sarà divertente la lotta tra Hamilton e Verstappen, mi piacerebbe essere lì in quella lotta. Dobbiamo aspettare ancora un po' "

"Mi sto ambientando e sto crescendo"

Le parole

"Siamo solo alla seconda gara della stagione e per quanto mi riguarda c’è molto ancora da imparare - ha detto Carlos Sainz in conferenza stampa - per ora sono felice, mi sto ambientando, sto crescendo. Il team ovviamente vuole di più, devo tenere la testa bassa e lavorare. La Sprint Race? Una gara in più nel fine settimana può rendere le cose interessanti, perché gareggiare è la cosa che preferiscono fare tutti i piloti. Un turno di prove libere in meno? Non credo che cambierà molto. L’anno scorso abbiamo fatto solo un’ora di prove a Imola, poi si è visto che per i piloti ha fatto poca differenza”.