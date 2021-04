Carlos Sainz si è piazzato subito dietro a Mercedes e Red Bull nella seconda sessione di libere in Portogallo: "E' stata una giornata positiva, ho corso su una terza pista e con condizioni ancora differenti. Sarà fondamentale in vista delle qualifiche comprendere il rapporto gomma-macchina". Tutto il weekend di Portimao è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

"E' stata una giornata positiva per me, oggi abbiamo avuto probabilmente il grip più basso della stagione - ha spiegato Sainz -. E' la terza diversa pista con condizioni sempre differenti. In Bahrain c'erano certe condizioni, a Imola altre e qui ancora diverse. E' un'altra bella giornata per me, le gomme si comportano in modo diverso ma abbiamo tempi simili e questo è buono. Dobbiamo comprendere il rapporto gomma-macchina, come scaldarla e sono questi gli aspetti principali su cui lavorare in vista delle qualifiche".