Grosjean-Mercedes, Wolff mantiene la promessa

Grosjean il 27 giugno, poco prima del via del GP di Francia, proverà la W10 con cui Hamilton festeggiò il titolo nel 2019 e tornerà al volante di quella stessa vettura il 29 giugno, per un'intera giornata di test: "Ne sono entusiasta, non vedo l'ora". Wolff, che l'aveva promesso dopo l'incidente di Sakhir: "Era importante per noi che i suoi ultimi ricordi in F1 fossero con una monoposto campione del mondo"

Detto fatto: in occasione del GP di Francia Grosjean proverà la Mercedes con cui Hamilton conquistò il suo sesto titolo nel 2019 e farà il bis in sella alla W10 il 29 giugno, per svolgere un'intera giornata di test al circuito Paul Ricard. Wolff mantiene dunque la promessa fatta dopo il terribile incidente avvenuto l'anno scorso in Bahrain, Grosjean ne è entusiasta: "Tornare a guidare una F1 con quella vettura sarà un'opportunità davvero speciale per me. Ringrazio il team manager della Merceds, la prima volta che ho sentito parlare di questa possibilità ero nel mio letto d'ospedale in Bahrain! Sarà emozionate poter fare qualche giro prima dell'inizio del GP di Francia, non vedo l'ora".