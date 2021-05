La pista di Barcellona sembrava quella più adatta per esaltare le caratteristiche della Red Bull RB16B ma, dalla prima giornata di libere, è emersa la Mercedes che è stata la vettura più veloce in entrambe le sessioni. La Red Bull nella classifica dei tempi la troviamo a centro gruppo ma, domani, Verstappen sarà in lotta con Hamilton e Bottas per la pole position. In casa anglo-tedesca, alla vigilia, temevano molto questa pista perché il layout e il tipo di asfalto tendono a mandare in surriscaldamento le gomme posteriori. Un problema similare a quello che avevano incontrato durante i test e nella prima gara stagionale del Bahrain. Fortunatamente per loro, la temperatura dell’asfalto non sarà altissima in questo fine settimana, e questo gli permetterà di controllare senza grossi problemi la temperatura delle gomme sull’assale posteriore.

I piloti, nelle interviste post libere, si sono dichiarati piuttosto soddisfatti anche se sono convinti che c’è ancora del lavoro da fare per riuscire ad estrarre il massimo potenziale dalla gomma soft e questo sarà fondamentale per loro per riuscire ad ottenere un’ottima qualifica. Bottas: “Penso che sia stato un buon inizio, le sensazioni con la macchina non erano male stamattina ed è sempre un buon punto di partenza quando non ci sono grossi problemi di bilanciamento. Forse per la Qualifica dobbiamo lavorare ancora un po' sul rendimento delle gomme soft, ma la chiave sarà trovare un buon assetto tra anteriore e posteriore, perché i distacchi sono minimi”.