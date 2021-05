"Terzo posto irraggiungibile, stiamo ottimizzando il pacchetto"

"Per noi non c'era altro da fare, il 3° posto era irraggiungibile - ha spiegato Leclerc a Sky Sport -. Sono contento per il 4° posto, speriamo in una buona partenza e in una buona gara. Il miglior giro in realtà l'avevo fatto prima con gomma usata, nell'ultimo ho fatto anche un piccolo errore. Era una sessione difficile, ho messo tanta attenzione in Q1 e Q2 per aver eun buon set alla fine. Ho trovato il ritmo e sono contento di partire quarto. Stiamo ottimizzando il pacchetto che abbiamo, non ci sono rivoluzioni e si rimarrà così a grandi linee fino alla fine dell'anno Il nostro lavoro è quello di ottimizzarlo e speriamo di fare una buona gara. Dobbiamo approfittare anche degli errori degli altri ed essere regolari anche con Carlos domani in gara".