Lewis Hamilton vuole celebrare le 100 pole conquistate con una vittoria: il campione del mondo è affiancato in prima fila da Max Verstappen, a caccia della rivincita. Ottimismo in casa Ferrari, con Leclerc 4° e Sainz 6° che proveranno a rosicchiare punti alle dirette rivali come McLaren e Alpine. La gara alle 15 in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

Nemmeno il tempo di festeggiare che Lewis Hamilton è già chiamato a un'altra impresa. Il britannico, che sabato ha centrato la 100^ pole della carriera, dovrà difendersi dagli attacchi di Max Verstappen già in Curva 1 del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale. Semaforo verde previsto per le ore 15, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Se la lotta per la vittoria sembra affare quasi esclusivo di Max e Lewis, ben diverso è il discorso per il podio. La Ferrari dovrà fare la gara perfetta per ambire al primo piazzamento di prestigio della stagione, ma l'occasione è ghiotta, con Charles Leclerc che scatterà 4°, seguito nelle retrovie da Carlos Sainz, 6°. Il monegasco ha conquistato 'la pole degli altri', lo spagnolo corre sulla pista di casa: obiettivo recuperare punti sulla McLaren e tornare la terza forza nel Mondiale costruttori.