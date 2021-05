Norris: "McLaren, non m'immaginavo altrove"

"Sono davvero contento di aver prolungato il mio rapporto con la McLaren dal 2022 . Essendo stato con la squadra per quasi cinque anni, qui mi sento davvero parte della famiglia". Così Lando Norris , attraverso il comunicato del team, commenta l' estensione pluriennale del suo contratto . "Non potevo immaginare di iniziare la prossima fase della mia carriera da qualche altra parte - ha aggiunto -. La McLaren è stata un grande supporto sin dalle mie prime esperienze nelle serie junior e da allora mi è stato bello imparare molto e crescere come pilota".

Un ambiente forte

"Voglio dire grazie McLaren per la fiducia dimostrata in me sin dall'inizio e per avermi dato un ambiente così forte per proseguire la mia carriera. Abbiamo già avuto dei momenti incredibili insieme che non dimenticherò mai - due podi e la terza posizione nel campionato - e con Ricciardo e il resto del team non vedo l'ora di spingere per un successo ancora maggiore negli anni a venire".