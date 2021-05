Da quello che si è visto oggi sembra che la lotta per la prima fila sia una battaglia che coinvolgerà più piloti. Si pensava che fosse una lotta tra Hamilton e Verstappen ma è lecito inserire anche i due piloti della Rossa tra i pretendenti alla prima posizione. Sicuramente Mercedes e Red Bull hanno nascosto un po’ le loro prestazioni e questo lo fanno utilizzando delle mappature motore molto soft per salvaguardare l’affidabilità delle loro Power Unit . Ma, specialmente in casa Red Bull, non regna tutta questa tranquillità come ha ammesso anche Verstappen nel post libere. Intervistato dalla Tv ha ammesso di avere una vettura troppo lenta e che bisognerà intervenire pesantemente sul setup per riuscire a ritrovare la giusta competitività.

In casa Ferrari devono ritenersi molto soddisfatti del lavoro effettuato bella giornata di oggi. I dati rilevati in pista ormai corrispondono con quelli riscontrati in fabbrica negli strumenti di simulazione e questo lo si nota dall’adattamento che ha la vettura appena scesa in pista. Ciò sta a significare che l’assetto base scelto è molto vicino a quello ideale e questo non succedeva molto spesso nelle passate stagioni visto che il team di Maranello era solitamente quello che faceva il maggior salto in avanti tra il venerdì e il sabato. La SF21 si è dimostrata molto veloce fin dai primissimi giri e con tutti i compound di gomme utilizzati. La SF21, come potete osservare dall’immagine in alto, ha ottenuto i migliori riscontri cronometrici in tutti i settori della pista. Nel primo e terzo è Sainz il più veloce mentre, in quello centrale, ha prevalso Leclerc. Un altro fattore che ha destato molta impressione è il fatto che i piloti in rosso riuscivano a scaldare piuttosto velocemente le gomme a differenza di Mercedes e

Red Bull che ci impiegavano qualche giro in più. Questo potrebbe essere un fattore molto importante specialmente in Q3 dove bisognerà estrarre il massimo potenziale delle gomme nel singolo giro.

Hamilton, per quello che si è visto oggi, sembra essere in una posizione migliore rispetto a Verstappen ma le cose in Formula 1 possono cambiare piuttosto velocemente quindi non sarebbe una sorpresa trovare il pilota olandese in pole dopo le qualifiche di sabato. La W12 sembra adattarsi bene alle curve lente di Monaco, infatti, analizzando i dati GPS possiamo notare che il pilota campione del mondo è stato più rapido di Leclerc in curva 1, 6, 8, 18 e 19. Ha pagato qualcosa in tutti i dritti a dimostrazione della mappatura piuttosto bassa che hanno scelto di usare in queste libere e nelle curve di media velocità nel tratto delle Piscine. I piloti, nonostante questi dati che lasciano ben sperare, non sono completamente sodisfatti, specialmente Bottas: “Mi manca un po' di confidenza con l’anteriore su questo tracciato. Abbiamo avuto un problema simile in altre piste, soprattutto nelle curve da affrontare a bassa velocità e se non hai il giusto feeling con l’avantreno rischi facilmente di perdere decimi preziosi. Sembra che il nostro set up sia troppo rigido al momento”. Il pilota finlandese si è anche focalizzato sulle gomme che, come scritto sopra, Mercedes fatica a portare nel giusto range di funzionamento: “Oggi, nel corso del primo giro, non sono riuscito a farle funzionare a dovere, ma avremo a disposizione l’intera giornata di domani per studiare e cercare di capire il perché. Ad ogni modo credo che alcune vetture possano essere in vantaggio rispetto a noi sotto questo punto di vista”. Per le qualifiche di sabato è previsto un abbassamento delle temperature e questo fattore potrebbe creare problemi ulteriori a tutti i team che hanno faticato a scaldare gli pneumatici nonostante i quasi 50°C presenti in pista questa pomeriggio.