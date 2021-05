"Sainz social time": le risposte ai tifosi. VIDEO

Una Ferrari che ha impressionato tutti quella vista all'opera nelle libere di Montecarlo, arrivata addirittura a chiudere le FP2 con Charles Leclerc al comando e il secondo posto di Carlos Sainz. Anche di questo ha parlato il pilota spagnolo della Rossa nella diretta "Carlos social time" assieme a Federica Masolin e Davide Valsecchi. Sainz, che ha risposto alle domande dei tifosi ha parlato innanzitutto del suo venerdì di Monaco fuori dalla pista: "E' strano, perché no hai fatto in tempo a prendere il ritmo che poi perdi tutto e devi aspettare le Libere 3 del sabato".



Ma non è un giorno di vacanza...

"No, si lavora però non molto. Ho avuto qui dei venerdì con tanto lavoro mentre ora la Ferrari mi ha lasciato abbastanza tranquillo. Al di là di questo evento, che non è niente male su questa barca. Poi avremo dei meeting con il team".



E poi sei un uomo di mare. A te piace, ti senti a tuo agio qui?

"Sì, molto. Luglio e agosto sono i mesi in cui vado a Maiorca, con la mia barca. Per me è il top, il mare è il posto dove puoi disconnetterti e stare tranquillo".



Non ci si può disconnettere però in questo weekend, ci sono molte aspettative sulla Ferrari...

"Lo so, ma intanto mi piace in giro e dare uno sguardo alle barche. Sono un appassionato, mi piace fare una passeggiata al porto e vedere cosa c'è. E qui c'è un buon livello...".