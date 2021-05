Non nasconde la propria delusione Carlos Sainz dopo il 4° tempo nelle qualifiche del GP di Monaco: "Avevamo la potenzialità per fare una doppietta, non sono contento. Il passo è buono per poter ambire alla vittoria, ma partendo dalla seconda fila non sarà semplice". Tutto il weekend del Principato è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207).

"Abbiamo le potenzialità per vincere la gara"

il compagno

Leclerc: "Che soddisfazione la pole a Monaco"

"Non possiamo essere contenti, si poteva fare uno-due in queste qualifiche - ha spiegato Sainz a Sky Sport -. Non siamo riusciti a farlo. Non sono contento, oggi c'era la potenzialità per fare la pole e quindi non sono soddisfatto. Domani sarà un'altra giornata, abbiamo il passo per vincere e avevo quello per fare la pole. Anche se sarà tutto più complicato partendo dalla quarta posizione. Dobbiamo vedere un paio di questioni per capire come migliorare e sistemare in vista della gara".