Un magnifico Charles Leclerc riporta la Ferrari in pole position dopo un anno e mezzo nella sua Montecarlo: "Grande soddisfazione, anche se la giornata importante è domenica". Sul botto finale: "Un peccato chiudere così, sono preoccupato per la possibile sostituzione del cambio". Tutto il weekend del Principato è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207).

Charles Leclerc riporta la Ferrari in pole position dopo un anno e mezzo. Splendido e rocambolesco il 1° posto nelle qualifiche, con il monegasco che ha preso le barriere negli ultimi secondi, rovinando di fatto l'ultima chance dei rivali come Verstappen e Bottas. Per Charles ottava pole della carriera, la prima a Monaco. Pesa l'incognita del cambio: in caso di sostituzione Leclerc dovrebbe scontare una penalità di cinque posizioni.

"Peccato chiudere a muro, ma che soddisfazione"

Delusione Sainz: "Potevamo fare la doppietta"

"E' un peccato chiudere a muro, non c'è la solita sensazione di gioia ma sono molto felice per il primo giro che sono riuscito a fare - ha detto Leclerc -. La prima curva è sempre complicata per me, ma il 2° e 3° settore sono stati perfetti. Sono davvero felice di essere in pole. E' stato difficile gestirmi dopo le prima prove, sono riuscito a mettere insieme i pezzi in questa qualifica ed è andata bene. La giornata importante però arriva domani, quando si fanno i punti, ma è una grande soddisfazione essere in pole. Cosa aspettarmi dalla gara? Sono sempre stato sfortunato qui e voglio aspettare domani. Il cambio? Sì, onestamente sono preoccupato".