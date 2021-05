La terza sessione di libere a Montecarlo chiusa con anticipo per l'incidente di Mick Schumacher. Il pilota della Haas commette un errore e perde il posteriore tra il Massenet e il Casinò. Era in 14^ posizione: macchina pesantemente danneggiata, per il tedesco niente qualifiche. Qui la sequenza che ricostruisce il crash. Tutto il weekend del Principato è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)



