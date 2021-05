"Siamo fieri di quanto fatto, sentivo la responsabilità del podio"

Leclerc: "Una sola parola: tanta tristezza"

"E' un bel risultato, se me l'avessero detto prima avrei firmato per il 2° posto - ha spiegato Sainz al termine della gara -. Con il weekend che abbiamo avuto, ovvero con Leclerc in pole e l'ultimo giro sbagliato da parte mia, il sapore non è dolce così. Ma siamo fieri di quanto fatto. Siamo orgogliosi come Ferrari di come siamo migliorati in queste settimane. Il problema di Leclerc? L'avevo in mente durante il GP, senti più responsabilità sulle spalle e volevo regalare il podio al team. Dovevo azzeccare la partenza, gestire il traffico. Poi c'è stato il problema di Bottas, ma la macchina stava andando bene comunque".