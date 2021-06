Il monegasco soddisfatto dopo i primi giri a Baku, che hanno visto le Ferrari subito in scia delle Red Bull. "In macchina mi sono sentito a mio agio, specialmente in frenata, forse fin troppo visto come ho spinto alla curva 15...". È infatti finito a muro nel corso della seconda sessione di libere. Il weekend dell'Azerbaijan è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"E' stata senza dubbio una giornata migliore delle aspettative, anche se stiamo parlando solo di prove libere. Il passo è stato promettente e continueremo a lavorare per essere cosi' competitivi anche sabato". Charles Leclerc si mostra soddisfatto dopo i primi giri in pista a Baku, che hanno visto comunque le Ferrari subito in scia delle Red Bull leader. "In macchina mi sono sentito a mio agio, specialmente in frenata, forse fin troppo visto come ho spinto alla curva 15! - dice il pilota monegasco finito a muro con ala anteriore distrutta - Però è anche a questo che servono le prove libere: a cercare il limite. Comunque anche quello era un buon giro. I nostri principali rivali sono veloci, dobbiamo essere certi di fare tutto alla perfezione. Dobbiamo massimizzare il nostro potenziale e credo che potremmo essere ben messi in vista delle qualifiche".