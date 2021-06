Gran Premio dell'Azerbaijan ricco di colpi di scena con Verstappen, che va contro il muro quando si trovava in prima posizione. Dopo la ripartenza Hamilton cerca di superare Perez, ma sbaglia e chiude in sedicesima posizione. L'olandese della Red Bull conserva così 4 punti di vantaggio sul britannico della Mercedes nel mondiale piloti. Primo punto per Raikkonen, nel costruttori la Ferrari supera la Mclaren al terzo posto

GP BAKU, GLI HIGHLIGHTS