Grande gioia in casa AlphaTauri per la terza posizione di Pierre Gasly sul circuito di Baku. Il francese, vincitore lo scorso anno a Monza e al primo podio stagione, ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine della gara: "Non so cosa dire, è stata una gara folle e intensa fino all’ultimo. I ragazzi hanno fatto un weekend incredibile, non sapevamo di poter mantenere quella posizione dopo le qualifiche ma alla fine siamo saliti sul podio". Sul duello con Leclerc per il terzo posto: "Ho dovuto tirar fuori i gomiti. Fin dal primo giro ho avuto problemi con velocità nel rettilineo".