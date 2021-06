Vettel, con il 2° posto in Azerbaijan, riscatta l'inizio di stagione deludente dell'Aston Martin, regalando al team il primo podio in F1. Prova di spessore anche di Alonso, che chiude 6° con Alpine. Ma c'è un terzo "vecchio leone" che è tornato a ruggire: Raikkonen. Lui e Schumacher sono gli unici ad aver conquistato dei punti in gare separate da più di vent’anni. Il Mondiale torna il 20 giugno con la gara in Francia: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207)



GLI HIGHLIGHTS DI BAKU