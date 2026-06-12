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Hamilton dopo le FP2 a Barcellona: "Sessione impegnativa, raccolto dati utili"

ferrari
©IPA/Fotogramma

Il pilota Ferrari dopo il nono posto nelle prove libere: "Ho avuto un problema con l'ala anteriore e aver saltato la prima sessione mi ha fatto partire un po' in svantaggio". Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

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Nono posto per Lewis Hamilton nelle FP2 a Barcellona, l'unica sessione a cui ha preso parte nel venerdì in Catalogna data la presenza del rookie Dino Beganovic nel primo turno. "E' stata piuttosto impegnativa - spiega il sette volte campione del mondo -, c’è stato un problema con l’ala anteriore che ha reso le cose un po' più complicate, soprattutto per quanto riguarda la preparazione delle gomme, e aver saltato la prima sessione mi ha fatto partire un po' in svantaggio. C'è ancora del lavoro da fare, ma abbiamo raccolto dati utili e stasera ci concentreremo sugli interventi da effettuare per migliorare in vista di domani".

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