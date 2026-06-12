Charles Leclerc commenta il venerdì di Barcellona della Ferrari e gli aggiornamenti portati in pista dal Cavallino: "È stata una giornata interessante. Abbiamo portato in pista alcuni nuovi elementi sulla vettura e fatto un passo avanti. credo che i nostri avversari siano ancora piuttosto avanti rispetto a noi. Dobbiamo concentrarci sul massimizzare il potenziale del pacchetto che abbiamo a disposizione".

"Avversari ancora avanti, ma dobbiamo massimizzare il potenziale"

"È stata una giornata interessante. Abbiamo portato in pista alcuni nuovi elementi sulla vettura e fatto un passo avanti. Per quanto riguarda la competitività, è ancora troppo presto per trarre conclusioni e credo che i nostri avversari siano ancora piuttosto avanti rispetto a noi. Dobbiamo concentrarci sul massimizzare il potenziale del pacchetto che abbiamo a disposizione in questo momento e poi vedremo cosa riusciremo a fare domani".