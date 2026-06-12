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Leclerc dopo le libere del GP Barcellona: "Passo in avanti Ferrari con gli aggiornamenti"

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Charles Leclerc commenta il venerdì di Barcellona della Ferrari e gli aggiornamenti portati in pista dal Cavallino: "È stata una giornata interessante. Abbiamo portato in pista alcuni nuovi elementi sulla vettura e fatto un passo avanti. credo che i nostri avversari siano ancora piuttosto avanti rispetto a noi. Dobbiamo concentrarci sul massimizzare il potenziale del pacchetto che abbiamo a disposizione". 

F1, GP CATALUNYA: HIGHLIGHTS LIBERE 

Charles Leclerc promuove gli aggiornamenti portati dalla Ferrari a Barcellona. Il monegasco segna il quarto tempo nel venerdì in Catalogna, in cui fa vedere un ottimo ritmo gara e un passo interessante in vista del GP di domenica. 

"Avversari ancora avanti, ma dobbiamo massimizzare il potenziale"

"È stata una giornata interessante. Abbiamo portato in pista alcuni nuovi elementi sulla vettura e fatto un passo avanti. Per quanto riguarda la competitività, è ancora troppo presto per trarre conclusioni e credo che i nostri avversari siano ancora piuttosto avanti rispetto a noi. Dobbiamo concentrarci sul massimizzare il potenziale del pacchetto che abbiamo a disposizione in questo momento e poi vedremo cosa riusciremo a fare domani".

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