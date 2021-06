E’ stata sicuramente Formula Show. Insieme alla dolce rivincita dei meno accreditati. Anche quest’anno la pista di Baku non ha tradito le aspettative regalando una gara pazza dal finale thrilling in cui a gioire son stati soprattutto. Sergio Perez e Sebastian Vettel, il numero due di Red Bull e l’ex ferrarista che con il passaggio al team britannico era alla ricerca di linfa nuova. Insieme ovviamente a Pierre Gasly che ha portato per la terza volta l’AlphaTauri sul podio.



Le armature nere dei piloti Mercedes per la seconda volta consecutiva su quel podio son mancate e nell’era ibrida non era mai successo. Caso unico, che conferma l’eccezionalità di questa stagione. La sfida mondiale è viva, soprattutto dopo un fine settimana in cui l’incontro tra Max e Lewis è finito 0-0. Sfortunato ma allo stesso tempo fortunato Verstappen, che a cinque giri dalla fine mentre era in testa è finito a muro nemmeno troppo piano per il cedimento improvviso della sua posteriore sinistra. Stessa sorte capitata a Stroll qualche giro prima.



La Pirelli indagherà in maniera approfondita ma l’ipotesi più accreditata è quella di un detrito. Alla ripartenza e con una gara sprint di soli due giri Hamilton si è fatto ingolosire e ha sbagliato quasi come un principiante andando lungo. I punti tra i due rimangono 4 a favore di Verstappen ma ad allungare è stata la Red Bull sulla Mercedes, a più 26. Medaglia di legno per Leclerc, che partiva dalla pole. Sainz solo ottavo. La Ferrari ha sorpassato la Mclaren nei costruttori ma il sapore amaro è quello di un’occasione mancata.