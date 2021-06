Il messicano della Red Bull ha vinto sul circuito cittadino di Baku: "Hamilton mi ha messo sotto pressione sino alla fine. Grande iniezione di fiducia per me stesso e per la squadra"

La gioia di Sergio Perez, dopo aver conquistato la vittoria nel Gran Premio dell'Azerbaijan: "E' stata una gara folle, mi dispiace molto per Verstappen. Ha fatto una gara fantastica, meritava di vincere e per il team sarebbe stato incredibile fare una doppietta. Siamo stati vicini al ritiro, ma alla fine siamo stati in grado di concludere la gara. Arrivare alla fine è stato difficile. Hamilton mi ha messo sotto pressione fino alla fine, fortunatamente dopo la ripartenza è andato lungo e io, nonostante la staccata lunga, sono riuscito a fare la curva. Per fortuna è stata comunque una buona giornata e per il team. Questa è una grande iniezione di fiducia per me stesso e per la squadra".