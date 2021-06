Sebastian Vettel ha chiuso al secondo posto il Gran Premio dell'Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku, sfruttando il ritiro di Verstappen e l'errore di Hamilton. Il pilota tedesco dell'Aston Martin è tornato sul podio dopo il terzo posto ottenuto in Turchia con la Ferrari nella scorsa stagione. Grande festa insieme al suo team al termine della gara per Vettel, che ha espresso tutta la sua gioia anche davanti ai microfoni: "È stata una gran gara, sono al settimo cielo. Abbiamo gestito le gomme e quindi ho provato l'overcut quando gli altri iniziavano a rientrare ai box per la sosta. Il weekend non era partito bene ma la gomma nuova insieme al settaggio ci hanno dato un bel passo gara".