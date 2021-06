Baku, 6 giugno scorso. Nella gara in Azerbaijan vince Perez, davanti a Vettel e Gasly. Un GP pazzo, pieno di colpi di scena. Su tutti quello che ha visto come protagonista Max Verstappen : in testa a cinque giri dalla fine, e poi a muro per il cedimento improvviso della sua posteriore sinistra. Così come era capitato a Stroll qualche giro prima. A distanza di dieci giorni Pirelli ha chiuso e comunicato l'esito delle indagini sui cedimenti. " Nessun difetto di produzione o di qualità " su nessuno degli pneumatici, fanno sapere, "né c'era alcun segno di affaticamento o delaminazione". Le cause sono state così identificate: "Rottura circonferenziale sul fianco interno, che può essere messa in relazione con le condizioni di utilizzo dello pneumatico " - fa sempre sempre Pirelli.

Il comunicato completo

"L'analisi ha preso in considerazione anche le gomme utilizzate da altre vetture in gara, che hanno avuto un numero di giri pari o superiore a quelle che sono state danneggiate - scrive Pirelli nel comunicato postato anche dal sito ufficiale della F1 -. Il processo ha stabilito che non vi era alcun difetto di produzione o di qualità su nessuno dei pneumatici; né c'era alcun segno di affaticamento o delaminazione. Le cause dei due guasti allo pneumatico posteriore sinistro delle vetture Aston Martin e Red Bull sono state chiaramente identificate. Ciò è dovuto a una rottura circonferenziale sul fianco interno, che può essere messa in relazione con le condizioni di utilizzo dello pneumatico, nonostante siano stati rispettati i parametri di partenza prescritti (pressioni minime e temperatura massima delle termocoperte)". E aggiunge: "FIA e Pirelli hanno concordato una nuova serie di protocolli, inclusa una direttiva tecnica aggiornata e già distribuita, per monitorare le condizioni operative durante un weekend di gara; e prenderanno in considerazione eventuali altre azioni appropriate".