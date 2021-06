Colpo di scena a 5 giri dal termine del GP di Baku. Verstappen, in testa per gran parte della gara, protagonista di un incidente sul rettilineo di arrivo: cedimento improvviso della posteriore sinistra e sfuma la possibilità di una doppietta Red Bull. Rabbia e calci di Max alla monoposto, ma resta leader del campionato per l'errore successivo di Hamilton. Vince Perez dopo la "gara sprint" di 2 giri. Il Mondiale torna il 20 giugno con il GP di Francia: live su Sky

HIGHLIGHTS DEL GP DI BAKU