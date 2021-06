Max Verstappen è stato il più veloce nelle seconde libere del GP di Francia: "Siamo migliorati nel corso della giornata, siamo andati in crescendo e quindi speriamo di poterci confermare anche sabato". Il GP di Francia è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno: il GP scatta alle 15

"Siamo migliorati molto nel corso della stagione e anche in questa giornata, dalle libere 1 alle 2 siamo andati sempre meglio". Così Max Verstappen, che ha staccato il miglior tempo nelle prove libere del GP di Francia. "Qui non è semplice perchè c'è tanto vento, ma siamo andati in crescendo in questo venerdì. Speriamo di poter crescere ancora anche sabato nelle qualifiche". L'olandese della Red Bull è reduce dal botto di Baku e cerca il riscatto a Le Castellet: "Il vento è a raffiche, quindi un giro ti sembra a posto mentre nel giro successivo può aumentare. Questo significa che non è semplice giudicare le velocità a centro curva. Ma questo vale per tutti", ha concluso Verstappen.