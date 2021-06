E' una settimana in cui i destini di Austria e Italia s'incroceranno, nel calcio e nella Formula 1. A Wembley si giocheranno gli ottavi di finale tra gli Azzurri e la selezione del Ct Foda (sabato 26 giugno, live su Sky), a Spielberg si girerà per l'ottava prova del Mondiale di Formula 1. Federica Masolin, tra le strade di Graz, per capire l'atmosfera di questa doppia grande vigilia. Il GP di Stiria è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 201)



