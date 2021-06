Pierre Gasly non ha preso parte alla seconda sessione di prove libere del GP di Stiria. Il francese, grande protagonista con la sua Alpha Tauri nella sessione mattutina, chiusa al secondo posto con soli +0.256 di ritardo da Max Verstappen, paga alcuni problemi evidenziati sulla sua Power Unit Honda. "Dopo le FP1, abbiamo notato qualcosa sui dati della PU di Pierre Gasly. Sfortunatamente servirà del tempo per controllare e quindi non prenderà parte alle FP2", si legge in un tweet dell'account Honda F1.