Curiosa immagine al termine della prima sessione di libere in Stiria: tutti ai box ma non quelli del muretto Ferrari. Marc Gené spiega: "E' un briefing sul lavoro da fare e sulle indicazioni per i meccanici in vista delle FP2". La F1 è in Austria: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

