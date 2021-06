Charles Leclerc dopo il settimo posto nelle qualifiche del GP di Stiria: "Il distacco da Gasly è ampio, non c'era margine per stargli davanti. Sarà una gara difficile, fatichiamo con il DRS aperto. Avevamo un buon passo gara, speriamo di ripeterci anche domenica. Non spero nella pioggia, ma in una gara pulita". Tutto il weekend della F1 è in diretta sul canale 207

Sainz eliminato nel Q2: "Mi aspettavo di faticare"

"Impossibile fare meglio? Quella è una parola grande, si può sempre fare meglio ma il distacco con Gasly era ampio - ha detto Leclerc a Sky Sport -. Non ho fatto errori nel giro, non c'era margine per stargli davanti. Abbiamo messo più lavoro sulla simulazione gara per capire meglio le gomme, ieri eravamo abbastanza forti sul passo gara e speriamo di avere le stesse performance domenica. Sarà difficile, abbiamo tre grandi rettilinei dove è facile sorpassare. Senza DRS non siamo lontani dagli altri, fatichiamo a DRS aperto. Potremo avere difficoltà se facciamo il trenino. Non spero nella pioggia, perchè vogliamo capire e avere una gara pulita. Anche la prossima, sempre in Austria, per avere più dati a disposizione".