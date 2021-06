Carlos Sainz 12° ed eliminato nel Q2 delle qualifiche del GP di Stiria: "Mi aspettavo di faticare ma non di essere escluso, tra me e Leclerc c'era appena mezzo decimo. Altri team sono più competitivi di noi, il gap con McLaren e Alpha Tauri è grande". Tutto il weekend della F1 è in diretta sul canale 207

Carlos Sainz ha commentato il 12° posto nelle qualifiche del GP di Stiria , con lo spagnolo che è stato eliminato nel Q2. Sesta fila dunque per Carlos, con la Ferrari che per la prima volta in stagione non è sembrata così competitiva sul giro secco.

"Il gap con McLaren e Alpha Tauri è molto grande"

il compagno

Leclerc: "Niente pioggia, spero in gara pulita"

"Dopo quello che abbiamo visto ieri, mi aspettavo di faticare – ha detto Sainz a Sky Sport – altri team sono molto più competitivi di noi, come McLaren AlphaTauri e anche l’Alpine. C’è mezzo decimo tra me e Leclerc, sono sorpreso dell’eliminazione. Domani spero di andare avanti e non indietro. Magari pioverà, anche per questo e per il degrado gomme, abbiamo deciso di caricare un po’ la macchina. Con l’altra ala non saremmo comunque stati più veloci. Un’ala non cambia la vita. Il gap tra noi e McLaren e AlphaTauri è molto grosso“,