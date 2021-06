Uno sconsolato Lewis Hamilton al termine del GP di Stiria, chiuso 2° dietro a Max Verstappen: "Impossibile tenere il passo della Red Bull, non so dove perdiamo terreno ma loro sono più veloci. Cerco di non proccuparmi del campionato, ma in tre giorni non possiamo fare nulla sulla macchina". Il Mondiale torna la prossima settimana con il secondo round consecutivo in Austria

"E' stata una gara solitaria la mia - ha detto Hamilton -. Cercavo di tenere il passo della Red Bull, ma hanno una velocità incredibile. Continuano a fare miglioramenti. Evidentemente ne hanno fatti nelle ultime gare e per noi al momento è impossibile tenere il passo. Non so dove continuiamo a perdere tempo, ma loro nei long run vanno meglio. Continuano a inanellare giri veloci uno dopo l’altro e in rettilineo perdiamo tanto. C’è lavoro da fare, ma abbiamo comunque fatto buoni punti come team. Campionato? Cerco di non preoccuparmi, ma loro sono semplicemente più veloci in questo momento. Non è che possa fare molto. Devo fare il lavoro migliore possibile ogni weekend e dobbiamo trovare prestazione. Portare aggiornamenti, non so dove, sull’ala posteriore o sul motore”.