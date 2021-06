Il secondo successo consecutivo, il quarto stagionale, permette a Max Verstappen di allungare in classifica mondiale su Lewis Hamilton dopo il GP di Stiria: "Tutto ha funzionato alla perfezione, ho sentito fin da subito un grande bilanciamento della mia Red Bull. La prossima settimana, però, sarà un'altra gara". Il Mondiale torna la prossima settimana con il secondo round consecutivo in Austria

"Settimana prossima sarà un'altra gara"

IL RIVALE

Hamilton: "Impossibile tenere passo Red Bull"

"Non so se è stata la mia gara più facile, non si può mai sapere, ma fin da subito ho sentito un bel bilanciamento nella macchina - ha detto subito dopo la gara -. Questo è stato buono per gestire le gomme fin dalla partenza. Alla fine avevo ancora gomma. Mercedes è entrata ai box prima di noi, abbiamo reagito, continuato a spingere e continuato a fare i tempi che ci eravamo prefissi. Tutto ha funzionato alla perfezione. E' positivo fare un'altra gara qui, ma dobbiamo dimostrarlo di nuovo settimana prossima. Vedremo cosa possiamo fare meglio, esamineremo, ma non vedo l’ora che sia la prossima settimana. Costruttori? Si è vero, stata andando tutto bene, ma dobbiamo continuare a spingere e possiamo proseguire nel fare un bel lavoro"