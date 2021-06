La gara inaugurale della stagione ha visto la netta affermazione della britannica, che ha condotto sin dal via. Sul podio anche Sarah Moore e Fabienne Wohlwend. Oggi la gara di Formula 1 alle 15: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

La britannica Alice Powell ha conquistato il successo nella gara inaugurale delle W Series in Austria: vittoria netta per un gran premio comandato dall'inizio alla bandiera a scacchi. Monologo sì, ma anche una gara con tante emozioni, dove non sono mancati testacoda e collisioni. Sul podio anche Sarah Moore e Fabienne Wohlwend. Quest'ultima, al suo secondo podio nella categoria, aveva rimontato dalla nona posizione al via.