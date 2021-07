11° in griglia davanti all'altro ferrarista Leclerc, Sainz vede positivo: "Il passo di gara c’è, questo è certo, ora dobbiamo pensare a come riuscire a stare davanti a tutti quelli che partono con la gomma morbida, questo sarà il nostro obiettivo". "Cercheremo di recuperare posizioni, puntando a sorpassare anche Russell, in particolare in chiave Mondiale (la Ferrari nella classifica costruttori è 4^e ha nel mirino la McLaren, distante 42 punti) sarebbe importante chiudere alle spalle di Norris", aggiunge Sainz. Leclerc si è detto sorpreso di vedere le Williams più veloci delle due Rosse con la media, sulla prestazione di Russell (9° al via), il pilota spagnolo aggiunge: "La Williams ha un motore Mecedes, sappiamo quanto possa spingere. E alla fine, se guardiamo bene i dati, siamo rimasti dietro di lui nel Q2 solo per sei millesimi...".