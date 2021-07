Hamilton è 4° in griglia in Austria: "A differenza delle Red Bull non abbiamo fatto passi avanti dopo le Libere". Norris 2° al via: "Sorpresi, non ci aspettavamo di essere dietro alle McLaren. In gara dovrò lottare con lui e Perez, per Verstappen sarà tutto facile". Il GP d'Austria live domenica su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (201) HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA - GUIDA TV Condividi:

Nel giorno dell'annuncio del rinnovo con la Mercedes fino al 2023, Lewis Hamilton si deve accontentare della seconda fila: partirà dalla quarta posizione nel GP d'Austria. "Non siamo riusciti a ritrovare le buone sensazioni che avevamo ieri e non so spiegarmi il motivo - spiega il britannico - le Red Bull sono riuscite a fare passi avanti noi invece no". Verstappen in pole davanti a Norris, 3° al via Perez: "Sapevamo di essere uno-due decimi più lenti delle Red Bull, ma non ci aspettavamo di essere dietro alla McLaren. In ogni caso complimenti a Norris, ha svolto un grande lavoro", aggiunge Hamilton.

"Per Verstappen sarà un GP facile" Il poleman Verstappen cala il tris: "Ora completare l'opera" Sulle aspettative per la gara, Hamilton non ha dubbi: "Verstappen ha davanti a sé una gara semplice, le Red Bull hanno davvero tantissima velocità. Da parte mia dovrò combattere per lottare con i due piloti davanti a me in griglia e cercare di limitare i danni".