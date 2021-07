Per la prima volta in carriera, l'attuale leader del Mondiale in Austria infila una sequenza di tre pole consecutive: "Grande macchina, stiamo mostrando tutta la nostra forza. Ora vogliamo completare l'opera in gara". Il GP d'Austria live domenica su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (201)

Settima pole, la quarta quest'anno, ma Verstappen in Austria è incontentabile: "Il secondo tentativo è stato piuttosto brutto, chiaramente sono contento di essere primo, firmare due pole in Austria è molto bello, ma non sono soddisfatto del modo in cui oggi siamo arrivati alla prima posizione in griglia". Hamilton, distante 18 punti, scatterà dalla quarta posizione, domani Max ha una buona chance per allungare in vetta: "Il team sta mostrando tutta la sua forza, adesso speriamo di riuscire a completare l'opera in gara. Sarà più difficile gestire le mescole rispetto allo scorso weekend, sono più soft, e poi non ci aspettiamo una corsa lineare, quindi non sarà facile confermarci".