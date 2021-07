Hamilton ha esteso il suo contratto con Mercedes fino al 2023. Il britannico ringrazia il team anche per il sostegno oltre l'attività in pista: "Sono orgoglioso e grato di come mi abbia supportato nel mio impegno sui temi della diversità e l'uguaglianza nel nostro sport". E sul futuro: "Stiamo entrando in una nuova, sarà stimolante ed emozionante. Non vedo l'ora di vedere cos'altro possiamo ottenere insieme". La F1 è in Austria: il weekend LIVE su Sky Sport F1

“È difficile credere che siano passati quasi nove anni di lavoro con questo incredibile team e sono entusiasta che continueremo assieme per altri due anni". Sono le parole con cui Lewis Hamilton, attraverso il comunciato della Mercedes e i suoi social, ha annunciato il rinnovo con il team fino al 2023. "Abbiamo fatto tanto insieme, ma abbiamo ancora tanto da fare, sia in pista che fuori. Sono incredibilmente orgoglioso e grato di come Mercedes mi abbia supportato nel mio impegno sui temi della diversità e dell'uguaglianza nel nostro sport. Si sono responsabilizzati e hanno compiuto importanti passi avanti nella creazione di un team e un ambiente inclusivo. Grazie a tutte le persone che fanno parte di Mercedes, il cui duro lavoro rende tutto possibile e ai vertici per la loro continua fiducia in me. Stiamo entrando in una nuova era per le auto che sarà stimolante ed emozionante. Non vedo l'ora di vedere cos'altro possiamo ottenere insieme".