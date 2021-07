Alonso costretto ad abortire il suo ultimo tentativo nel Q2 dopo essere stato ostacolato all'ultima curva da Vettel: incidente sfiorato. Immediato il gesto di rabbia di Fernando, che al termine della qualifica aggiunge: "Weekend finito". Ipotesi penalità per il tedesco (impeding): 8°, potrebbe perdere tre posizioni in griglia. Il weekend del Red Bull Ring è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

