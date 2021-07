Due prime volte in griglia in Austria, nella nona prova del Mondiale: la sequenza di tre pole consecutive di Verstappen e l'esordio dalla 1^ fila di Norris. In 2^Perez e Hamilton. Dietro le Ferrari: 11° Sainz, 12° Leclerc. Alonso costretto ad abortire il suo ultimo tentativo nel Q2 dopo essere stato ostacolato all'ultima curva da Vettel: 8°, Seb rischia la penalità di tre posizioni in griglia. Il weekend del Red Bull Ring è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

